Надаль пятый раз в карьере закончит сезон первой ракеткой мира

Испанский теннисист Рафаэль Надаль гарантированно завершит 2019 год в ранге первой ракетки мира. Это случилось благодаря вылету с Итогового турнира АТР серба Новака Джоковича.



Для того, чтобы обойти Надаля в рейтинге Джоковичу было необходимо побеждать в Лондоне. Серб проиграл швейцарцу Роджеру Федереру, в результате чего лишился шансов на выход из группы.



Рафаэль Надаль сравнялся с Джоковичем и Федерером по количеству финишей сезона в ранге первой ракетки мира (по пять). Рекордсменом по этому показателю является американец Пит Сампрас (6, причём подряд).



Интересно, что сам Надаль ещё не гарантировал себе выход в полуфинал Итогового турнира АТР. Для этого может оказаться недостаточно даже завтрашней победы Рафы над Стефаносом Циципасом.