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Надаль пятый раз в карьере закончит сезон первой ракеткой мира

Надаль пятый раз в карьере закончит сезон первой ракеткой мира
Теннис / ATP 0

Испанский теннисист Рафаэль Надаль гарантированно завершит 2019 год в ранге первой ракетки мира. Это случилось благодаря вылету с Итогового турнира АТР серба Новака Джоковича.

Для того, чтобы обойти Надаля в рейтинге Джоковичу было необходимо побеждать в Лондоне. Серб проиграл швейцарцу Роджеру Федереру, в результате чего лишился шансов на выход из группы.

Рафаэль Надаль сравнялся с Джоковичем и Федерером по количеству финишей сезона в ранге первой ракетки мира (по пять). Рекордсменом по этому показателю является американец Пит Сампрас (6, причём подряд).

Интересно, что сам Надаль ещё не гарантировал себе выход в полуфинал Итогового турнира АТР. Для этого может оказаться недостаточно даже завтрашней победы Рафы над Стефаносом Циципасом.

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