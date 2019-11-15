Надаль пятый раз в карьере закончит сезон первой ракеткой мира
Испанский теннисист Рафаэль Надаль гарантированно завершит 2019 год в ранге первой ракетки мира. Это случилось благодаря вылету с Итогового турнира АТР серба Новака Джоковича.
Для того, чтобы обойти Надаля в рейтинге Джоковичу было необходимо побеждать в Лондоне. Серб проиграл швейцарцу Роджеру Федереру, в результате чего лишился шансов на выход из группы.
Рафаэль Надаль сравнялся с Джоковичем и Федерером по количеству финишей сезона в ранге первой ракетки мира (по пять). Рекордсменом по этому показателю является американец Пит Сампрас (6, причём подряд).
Интересно, что сам Надаль ещё не гарантировал себе выход в полуфинал Итогового турнира АТР. Для этого может оказаться недостаточно даже завтрашней победы Рафы над Стефаносом Циципасом.
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