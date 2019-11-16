Медведев завершил ATP Finals третьим поражением, но не пустил Надаля в 1/2

Российский теннисист Даниил Медведев завершил свои выступления на Итоговом чемпионате АТР в Лондоне. В заключительном матче группового этапа соревнований он уступил действующему чемпиону турнира из Германии Александру Звереву — 4:6, 6:7 (5:7).



Таким образом, именно Зверев стал четвёртым полуфиналистом турнира и присоединился к Доминику Тиму (Австрия), Стефаносу Циципасу (Греция) и Роджеру Федереру (Швейцария).



Испанец Рафаэль Надаль, которому нужна была сегодня только победа Медведева, остался за бортом турнира.



Продолжительность матча составила 1 час 20 минут. В активе Медведева 10 эйсов и 2 двойные ошибки. Шансов взять подачу соперника он не имел. Зверев отметился 8 подачами навылет, 3 двойными ошибками и 1 брейком.