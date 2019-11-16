Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Медведев завершил ATP Finals третьим поражением, но не пустил Надаля в 1/2

Медведев завершил ATP Finals третьим поражением, но не пустил Надаля в 1/2
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев завершил свои выступления на Итоговом чемпионате АТР в Лондоне. В заключительном матче группового этапа соревнований он уступил действующему чемпиону турнира из Германии Александру Звереву — 4:6, 6:7 (5:7).

Таким образом, именно Зверев стал четвёртым полуфиналистом турнира и присоединился к Доминику Тиму (Австрия), Стефаносу Циципасу (Греция) и Роджеру Федереру (Швейцария).

Испанец Рафаэль Надаль, которому нужна была сегодня только победа Медведева, остался за бортом турнира.

Продолжительность матча составила 1 час 20 минут. В активе Медведева 10 эйсов и 2 двойные ошибки. Шансов взять подачу соперника он не имел. Зверев отметился 8 подачами навылет, 3 двойными ошибками и 1 брейком.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Андре Агасси
15 ноября 2019, пятница. 23:00 МСК
Даниил Медведев
4
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 4  
6 		7 7  
         
Александр Зверев
7
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019