Медведев завершил ATP Finals третьим поражением, но не пустил Надаля в 1/2
Российский теннисист Даниил Медведев завершил свои выступления на Итоговом чемпионате АТР в Лондоне. В заключительном матче группового этапа соревнований он уступил действующему чемпиону турнира из Германии Александру Звереву — 4:6, 6:7 (5:7).
Таким образом, именно Зверев стал четвёртым полуфиналистом турнира и присоединился к Доминику Тиму (Австрия), Стефаносу Циципасу (Греция) и Роджеру Федереру (Швейцария).
Испанец Рафаэль Надаль, которому нужна была сегодня только победа Медведева, остался за бортом турнира.
Продолжительность матча составила 1 час 20 минут. В активе Медведева 10 эйсов и 2 двойные ошибки. Шансов взять подачу соперника он не имел. Зверев отметился 8 подачами навылет, 3 двойными ошибками и 1 брейком.
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