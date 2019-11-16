Только Медведев проиграл все матчи на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне

Четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев провалил выступление на Итоговом чемпионате ATP. Кроме уроженца Москвы никто в одиночном и парном разрядах не уедет из Лондона без побед.

На групповом этапе Медведев проиграл все три матча. Он уступил греку Стефаносу Циципасу – 6:7 (5:7), 4:6 испанцу Рафаэлю Надалю — 7:6 (7:3), 3:6, 6:7 (4:7) и немцу Александру Звереву – 4:6, 6:7 (5:7).

На текущий момент безвыигрышная серия Медведева составляет четыре матча. Даниил второй раз в 2019 году проиграл на харде четыре встречи подряд.

Действующим чемпионом ATP Finals является Зверев. В финале прошлогоднего розыгрыша турнира он обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:3, который на тот момент являлся первой ракеткой мира.

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