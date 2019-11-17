Бердых объяснил, почему решил завершить карьеру

Бывшая четвёртая ракетка мира чех Томаш Бердых, объявивший о завершении карьеры, рассказал о причинах решения. Бердых признал, что из-за травм не мог продолжать. В последнее время чеха беспокоили проблемы с бедром.

«Я мог тренироваться, играть, готовиться к матчам. Отправлялся на турнир, играл три матча, после чего проблема возвращалась.

В такие минуты отбрасываешь весь негатив в сторону, выходишь на корт с хорошим настроением, борешься и выигрываешь. Но в таком состоянии у меня не было возможно достигать нужных результатов. Не было никакого смысла в том, чтобы продолжать.

Есть ли у меня сожаления? Нет, я думаю, что даже все проблемы, через которые я прошёл, были не просто так, на них были причины. Без них я бы не достиг таких успехов, какие были в моей карьере», — приводит слова Томаша UbiTennis.

Томаш — двукратный победитель Кубка Дэвиса, финалист Уимблдона-2010. На Australian Open, «Ролан Гаррос» и US Open лучшим результатом Бердыха стал выход в полуфинал.