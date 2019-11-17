В матче Циципаса и Федерера был установлен рекорд Итоговых турниров АТР

Полуфинальный матч Итогового чемпионата АТР в Лондоне между Стефаносом Циципасом и Роджером Федерером вошёл в историю соревнований. Как сообщает в своём «твиттере» теннисный журналист Михал Самульски, никогда ранее разница в возрасте между теннисистами не была так велика: 21-летний грек на 17 лет моложе 38-летнего швейцарца.



Победу в матче одержал молодой Циципас — уроженец Афин выиграл со счётом 6:3, 6:4. В решающем матче соревнований он встретится с Домиником Тимом из Австрии, который переиграл немецкого теннисиста Александра Зверева (7:5, 6:3).

Действующим чемпионом ATP Finals является Зверев. В финале прошлогоднего розыгрыша турнира немецкий спортсмен со счётом 6:4, 6:3 обыграл серба Новака Джоковича.