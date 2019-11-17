В матче Циципаса и Федерера был установлен рекорд Итоговых турниров АТР
Полуфинальный матч Итогового чемпионата АТР в Лондоне между Стефаносом Циципасом и Роджером Федерером вошёл в историю соревнований. Как сообщает в своём «твиттере» теннисный журналист Михал Самульски, никогда ранее разница в возрасте между теннисистами не была так велика: 21-летний грек на 17 лет моложе 38-летнего швейцарца.
Победу в матче одержал молодой Циципас — уроженец Афин выиграл со счётом 6:3, 6:4. В решающем матче соревнований он встретится с Домиником Тимом из Австрии, который переиграл немецкого теннисиста Александра Зверева (7:5, 6:3).
Действующим чемпионом ATP Finals является Зверев. В финале прошлогоднего розыгрыша турнира немецкий спортсмен со счётом 6:4, 6:3 обыграл серба Новака Джоковича.
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