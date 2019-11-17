Пике: хочу, чтобы Кубок Дэвиса стал настоящей вечеринкой

Защитник «Барселоны» Жерар Пике, ставший одним из инвесторов и инициаторов изменения формата Кубка Дэвиса, поделился ожиданиями от розыгрыша турнира. В 2019 году турнир впервые будет проводиться по новому формату. Пике примет участие в церемонии открытия вместе со своей супругой, известной певицей Шакирой.
«Я хочу, чтобы Кубок Дэвиса стал такой теннисной вечеринкой, а не только игрой в теннис. Мы договорились с компанией Sony, что различные исполнители будут выступать на турнире, они помогут создать атмосферу вечеринки.
Болельщики в течение этой недели будут наслаждаться не только теннисом. И, конечно, мы хотим, чтобы они отлично провели время в Мадриде.
Я не хочу сравнивать наш турнир с каким-либо другим, считаю его действительно уникальным. Хочу, чтобы через пять лет все думали о Кубке Дэвиса, хотели на нём побывать», — цитирует Пике Reuters.
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