Хенман: в матче с Джоковичем Федерер показал свой лучший теннис

Бывшая четвёртая ракетка мира британец Тим Хенман поделился мнением о выступлении швейцарца Роджера Федерера на Итоговом чемпионате ATP. Федерер в полуфинале в двух сетах уступил греку Стефаносу Циципасу (3:6, 4:6).

«Я не думаю, что Федерер показал свой лучший теннис. На крытой арене немного темновато, но удивительно, что Федерер промахнулся в двух смэшах!

В матче с Джоковичем через 10-12 очков он начал играть по-настоящему, почувствовал ритм, начал здорово работать ногами, стал агрессивным. Но в матче с Циципасом ничего такого не было.

Федерер хуже передвигался по корту, но ему соперник и не давал ничего сделать. В матче с Джоковичем Федерер показал свой лучший теннис. Но затем у него были проблемы с Циципасом», — цитирует Хенмана Tennis World USA.