Хенман: в матче с Джоковичем Федерер показал свой лучший теннис

Бывшая четвёртая ракетка мира британец Тим Хенман поделился мнением о выступлении швейцарца Роджера Федерера на Итоговом чемпионате ATP. Федерер в полуфинале в двух сетах уступил греку Стефаносу Циципасу (3:6, 4:6).
«Я не думаю, что Федерер показал свой лучший теннис. На крытой арене немного темновато, но удивительно, что Федерер промахнулся в двух смэшах!
В матче с Джоковичем через 10-12 очков он начал играть по-настоящему, почувствовал ритм, начал здорово работать ногами, стал агрессивным. Но в матче с Циципасом ничего такого не было.
Федерер хуже передвигался по корту, но ему соперник и не давал ничего сделать. В матче с Джоковичем Федерер показал свой лучший теннис. Но затем у него были проблемы с Циципасом», — цитирует Хенмана Tennis World USA.
- 17 ноября 2019
-
22:00
-
21:28
-
21:28
-
20:30
-
20:13
-
19:06
-
18:45
-
17:58
-
17:28
-
17:00
-
16:22
-
13:27
-
12:58
-
11:30
-
11:00
-
10:59
-
10:34
-
10:03
-
09:44
-
09:23
-
09:21
-
00:52
-
00:38
-
00:28
- 16 ноября 2019
-
23:54
-
23:15
-
22:53
-
21:44
-
21:36
-
20:41
-
19:51
-
19:20
-
19:08
-
18:18
-
18:11