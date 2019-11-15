Руседски: Циципас победит Надаля, а Медведев — Зверева

Бывшая четвёртая ракетка мира британец Грег Руседски поделился ожиданиями от заключительных матча группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне. Сегодня, 15 ноября, пройдут игры Рафаэль Надаль (Испания) — Стефанос Циципас (Греция) и Даниил Медведев (Россия) — Александр Зверев (Германия).

«Думаю, Стефанос Циципас — главная фигура в настоящий момент. Думаю, он окажется слишком силён для Надаля. Это интересно, ведь Надалю, как всем великим чемпионам, придётся поднять уровень своей игры в ситуации, когда нужна только победа. Но я считаю, что в этом матче победит Циципас. А Даниил Медведев обыграет Александра Зверева», — цитирует Руседски Metro.

Для выхода в полуфинал Медведеву необходимо победить Зверева в двух сетах и рассчитывать на поражение Надаля в матче с Циципасом.

Медведев рассказал, почему показывал большой палец своей команде