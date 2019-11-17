Бывшая 9-я ракетка мира Вандевей уступила в финале челленджера в Хьюстоне

Бельгийская теннисистка Кирстен Флипкенс стала победителем турнира серии «челленджер» в Хьюстоне (США). Флипкенс в финале обыграла американку Коко Вандевей со счётом 7:6 (7:4), 6:4.
Продолжительность матча составила 1 час 40 минут. Флипкенс сделала 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. Её соперница 1 раз подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 11.
Призовой фонд турнира в Хьюстоне составлял $ 125 тыс.
Бывшая девятая ракетка мира Вандевей впервые в нынешнем сезоне дошла до финала турнира. Двукратная полуфиналистка турниров «Большого шлема» пропустила значительную часть сезона из-за операции на лодыжке. В результате она покинула пределы топ-600 в рейтинге WTA. После выхода в финал челленджера она поднимется в топ-250 рейтинга.
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