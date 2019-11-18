Циципас повторил достижение Налбандяна

Греческий теннисист Стефанос Циципас в финале Итогового чемпионата ATP в Лондоне одолел представителя Австрии Доминика Тима со счётом 6:7 (6:8), 6:2, 7:6 (7:4). Стефанос стал первым с 2005 года игроком, которому в финале Итогового турнира удалось одержать волевую победу, сообщает официальный сайт тура.
14 лет назад аргентинец Давид Налбандян в финале соревнований в Шанхае одолел швейцарца Роджера Федерера со счётом 6:7 (4:7), 6:7 (11:13), 6:2, 6:1 7:6 (7:3).
Четвёртый год подряд у ATP Finals появляется победитель, ранее не выигрывавший эти соревнования: Энди Маррей (2016), Григор Димитров (2017), Александр Зверев (2018), Циципас (2019). В предыдущий раз такая серия случилась в 1988-1991 годах: Борис Беккер (1988), Стефан Эдберг (1989), Андре Агасси (1990), Пит Сампрас (1991).
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