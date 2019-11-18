Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Хенман: Циципас проявил зрелость, он полностью заслужил титул в Лондоне

Хенман: Циципас проявил зрелость, он полностью заслужил титул в Лондоне
Теннис / ATP 0

Бывшая четвёртая ракетка мира британец Тим Хенман прокомментировал результат Итогового чемпионата ATP в Лондоне. В финале грек Стефанос Циципас нанёс поражение австрийцу Доминику Тиму в трёх сетах. Победитель в итоге определился на тай-брейке.

«Думаю, что определение победителя заключительного турнира года на тай-брейке полностью соответствовало ситуации. Тим фантастически играл в заключительных сетах в этом сезоне. Но Циципас проявил зрелость. Он полностью заслужил самый большой титул в своей карьере», — цитирует Хенмана Tennis World USA.

В 2018 году победителем Итогового чемпионата ATP стал немец Александр Зверев. На этот раз он дошёл до полуфинала, где уступил Тиму. Россиянин Даниил Медведев, дебютировавший на турнире, не вышел в плей-офф.

Хенман: в матче с Джоковичем Федерер показал свой лучший теннис
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019