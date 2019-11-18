Хенман: Циципас проявил зрелость, он полностью заслужил титул в Лондоне

Бывшая четвёртая ракетка мира британец Тим Хенман прокомментировал результат Итогового чемпионата ATP в Лондоне. В финале грек Стефанос Циципас нанёс поражение австрийцу Доминику Тиму в трёх сетах. Победитель в итоге определился на тай-брейке.
«Думаю, что определение победителя заключительного турнира года на тай-брейке полностью соответствовало ситуации. Тим фантастически играл в заключительных сетах в этом сезоне. Но Циципас проявил зрелость. Он полностью заслужил самый большой титул в своей карьере», — цитирует Хенмана Tennis World USA.
В 2018 году победителем Итогового чемпионата ATP стал немец Александр Зверев. На этот раз он дошёл до полуфинала, где уступил Тиму. Россиянин Даниил Медведев, дебютировавший на турнире, не вышел в плей-офф.
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