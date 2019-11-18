Гантухова: «Большой тройке» нужен план, как удержать молодых от побед на ТБШ

Бывшая пятая ракетка мира словачка Даниэла Гантухова, в июле 2017 года объявившая о завершении карьеры, предположила, что швейцарцу Роджеру Федереру, испанцу Рафаэлю Надаю и сербу Новаку Джоковичу стоит подготовиться к сезону вместе.

«Этим трём парням стоит провести предсезонную подготовку вместе и составить план, как удержать ребят из нового поколения подальше от титулов на турнирах „Большого шлема“. Я очень рада, что они всё ещё выступают. Мне нравится то, что они делают для нашего вида спорта. Учитывая их возраст и достижения, это потрясающе», — приводит слова Гантуховой Tennis World USA.

На прошедшем Итоговом чемпионате ATP в Лондоне победу одержал 21-летний представитель Греции Стефанос Циципас.