Тим: в следующем году кто-то из молодых выиграет турнир «Большого шлема»

Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал поражение в финальном матче Итогового чемпионата ATP в Лондоне с греком Стефаносом Циципасом со счётом 7:6 (8:6), 2:6, 6:7 (4:7).
«Стефанос сыграл прекрасно. Он великолепно играл на протяжении всего турнира. Он чемпион и заслужил это на сто процентов. Думаю, это здорово для тенниса, потому что у него очень привлекательный стиль игры, одноручный бэкхенд, частые выходы вперёд. У него прекрасная техника. Здорово, что Циципас оказался лучшим, в будущем он будет бороться за крупнейшие титулы.
Я также уверен, что буду оказывать ему сопротивление в каждом следующем матче. Надеюсь, впереди нас ждёт немало больших поединков.
Молодые игроки сейчас демонстрируют прекрасный теннис. Саша, Стефанос, я, некоторые другие ребята. Я уверен, что в следующем году кто-то из молодых выиграет турнир «Большого шлема», — цитирует Тима официальный сайт тура.
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