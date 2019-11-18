Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Тим: в следующем году кто-то из молодых выиграет турнир «Большого шлема»

Тим: в следующем году кто-то из молодых выиграет турнир «Большого шлема»
Теннис / ATP 0

Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал поражение в финальном матче Итогового чемпионата ATP в Лондоне с греком Стефаносом Циципасом со счётом 7:6 (8:6), 2:6, 6:7 (4:7).

«Стефанос сыграл прекрасно. Он великолепно играл на протяжении всего турнира. Он чемпион и заслужил это на сто процентов. Думаю, это здорово для тенниса, потому что у него очень привлекательный стиль игры, одноручный бэкхенд, частые выходы вперёд. У него прекрасная техника. Здорово, что Циципас оказался лучшим, в будущем он будет бороться за крупнейшие титулы.

Я также уверен, что буду оказывать ему сопротивление в каждом следующем матче. Надеюсь, впереди нас ждёт немало больших поединков.

Молодые игроки сейчас демонстрируют прекрасный теннис. Саша, Стефанос, я, некоторые другие ребята. Я уверен, что в следующем году кто-то из молодых выиграет турнир «Большого шлема», — цитирует Тима официальный сайт тура.

Циципас вспомнил историю знакомства с Тимом
Тим обошёл Медведева в рейтинге ATP
Греческая мечта с русским акцентом. Циципас подвинул всех ветеранов
Второй год подряд Итоговый чемпионат в Лондоне выиграл теннисист с российскими корнями.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019