Пике: Надаль с первого дня поддерживал новый формат Кубка Дэвиса

Защитник «Барселоны» Жерар Пике, ставший одним из инициаторов и инвесторов реформы Кубка Дэвиса, рассказал о взаимоотношениях с первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем. Испанский теннисист одним из первых подтвердил участие в турнире.

«Я неоднократно встречался с Рафой. Он один из лучших теннисистов в истории этого вида спорта. К тому же наш турнир проходит в Мадриде. С Рафой у сборной Испании будет больше шансов на победу. С первого дня Рафаэль поддерживал предложенный нами формат.

Я занимался обоими видами спорта — и футболом, и теннисом. В итоге я выбрал футбол, не жалею о своём решении. Но я люблю играть в теннис, когда у меня есть время», — цитирует Пике Tennis World USA.

Дебютный розыгрыш Кубка Дэвиса в обновлённом формате стартует уже сегодня, 18 ноября. Сборная Испании сыграет в одной группе с Россией и Хорватией.