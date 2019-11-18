Россиянин Рублёв откроет матч обновлённого Кубка Дэвиса
Сегодня, 18 ноября, сборная России стартует на Кубке Дэвиса. Российская команда в первом туре встречается с Хорватией.
В первом матче Андрей Рублёв сыграет с 21-летним Борной Гойо, который занимает 281-ю строчку в рейтинге ATP. Гойо впервые выступит на Кубке Дэвиса. Он заменил в составе сборной Хорватии травмированного Марина Чилича.
По окончании этого поединка Карен Хачанов сразится с Борной Чоричем. В третьей игре в парном разряде Рублёв и Хачанов встретятся с хорватским дуэтом Иван Додиг/Никола Мектич. Напомним, в группе В также выступает сборная Испании.
Кубок Дэвиса впервые проходит по обновлённому регламенту, который напоминает формат футбольного чемпионата мира. После группового этапа лучшие команды сыграют в плей-офф.
281-я ракетка мира Гойо заменит Чилича в состав сборной Хорватии на Кубке Дэвиса
Прощай, Кубок Дэвиса и неповторимый дух турнира!
118-летняя история Кубка Дэвиса подходит к концу. Со следующего сезона он может стать совсем другим – не таким, каким мы его знаем!
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