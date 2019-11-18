Россиянин Рублёв откроет матч обновлённого Кубка Дэвиса

Сегодня, 18 ноября, сборная России стартует на Кубке Дэвиса. Российская команда в первом туре встречается с Хорватией.

В первом матче Андрей Рублёв сыграет с 21-летним Борной Гойо, который занимает 281-ю строчку в рейтинге ATP. Гойо впервые выступит на Кубке Дэвиса. Он заменил в составе сборной Хорватии травмированного Марина Чилича.

По окончании этого поединка Карен Хачанов сразится с Борной Чоричем. В третьей игре в парном разряде Рублёв и Хачанов встретятся с хорватским дуэтом Иван Додиг/Никола Мектич. Напомним, в группе В также выступает сборная Испании.

Кубок Дэвиса впервые проходит по обновлённому регламенту, который напоминает формат футбольного чемпионата мира. После группового этапа лучшие команды сыграют в плей-офф.

281-я ракетка мира Гойо заменит Чилича в состав сборной Хорватии на Кубке Дэвиса