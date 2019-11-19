Хачанов: если надо бегать 3 часа — буду это делать

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал волевую победу над хорватом Борной Чоричем со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4 в матче Кубка Дэвиса.
«Можно ли было закончить раньше? Были шансы взять первый сет, но Чорич хорошо подавал. Когда была возможность сделать брейк, я сделал. Если надо бегать 3 часа — буду это делать. Главное — принёс победу сборной России. Мы оба уверенно играли на своей подаче. Ждал моментов, реализовал брейк-пойнты, которые смог. Всё зависит от подачи и приёма. Подавал реально неплохо, принимал тоже хорошо.
Надаль? Пока ещё не думаю об этом. Еще посмотрим, будет ли он играть. Хорошо, что провёл длинную встречу. Да, с одной стороны, устал, но с другой было больше времени освоиться", — цитирует Хачанова «Матч ТВ».
19 ноября сборная России встретится с командой Испании. Ожидается, что Хачанов в одиночном разряде сыграет с первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем.
- 19 ноября 2019
-
00:18
- 18 ноября 2019
-
22:33
-
21:03
-
20:56
-
20:46
-
19:43
-
18:22
-
17:33
-
16:59
-
15:23
-
14:48
-
13:45
-
13:40
-
12:30
-
12:08
-
11:38
-
11:37
-
11:14
-
10:50
-
10:25
-
09:39
-
09:19
-
09:04
-
08:19
-
08:13
-
08:01
-
00:43
-
00:29
- 17 ноября 2019
-
23:54
-
23:47
-
23:40
-
22:44
-
22:16
-
22:00
-
21:28