Хачанов принёс сборной России победу в матче с Хорватией в Кубке Дэвиса

Российский теннисист Карен Хачанов нанёс поражение представителю Хорватии Борне Чоричу в Кубке Дэвиса. Уроженец Москвы одолел соперника в трёх сетах со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 28 минут.

Ранее Андрей Рублёв взял верх над 21-летним дебютантом Кубка Дэвиса Борной Гойо — 6:3, 6:3. Таким образом, сборная России ведёт в противостоянии с Хорватией — 2-0.

В третьей игре в парном разряде Рублёв и Хачанов встретятся с хорватским дуэтом Иван Додиг/Никола Мектич. Напомним, в группе В также выступает сборная Испании.



Кубок Дэвиса впервые проходит по обновлённому регламенту, который напоминает формат футбольного чемпионата мира. После группового этапа лучшие команды сыграют в плей-офф.