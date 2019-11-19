Хачанов и Рублёв принесли сборной России третью победу в матче с Хорватией

В Кубке Дэвиса россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв в парном разряде в двух сетах переиграли хорватский дуэт Иван Додиг/Никола Мектич со счётом 7:6 (7:3), 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 33 минуты.

Ранее Рублёв взял верх над 21-летним дебютантом Кубка Дэвиса Борной Гойо — 6:3, 6:3, а Хачанов одержал волевую победу над Борной Чоричем — 6:7 (4:7), 6:4, 6:4. Таким образом, сборная России взяла верх над Хорватией со счётом 3-0.

19 ноября сборная России встретится с командой Испании. Ожидается, что Хачанов в одиночном разряде сыграет с первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем.

Кубок Дэвиса впервые проходит по обновлённому регламенту, который напоминает формат футбольного чемпионата мира. После группового этапа лучшие команды сыграют в плей-офф.