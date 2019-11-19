Хачанов прокомментировал победу в матче с Хорватией в Кубке Дэвиса

Российский теннисист Карен Хачанов поделился впечатлениями от победы в матче с командой Хорватии в Кубке Дэвиса. В стартовой встрече Андрей Рублёв обыграл Борну Гойо — 6:3, 6:3. Затем Хачанов одолел Борну Чорича — 6:7 (4:7), 6:4, 6:4. В парной встрече Хачанов и Рублёв победили Ивана Додига и Николу Мектича — 7:6 (7:3), 6:4.

«Когда играешь не только за себя, а за свою страну, то нужно прикладывать дополнительные усилия в борьбе. Матч с Чоричем получился непростым, мы оба играли уверенно. Первый матч в Мадриде на харде, стартовая встреча, дополнительное давление. Важно было начать турнир успешно.

У меня появились возможности, и я их использовал. Я очень рад, что мы смогли выиграть этот матч", — приводит слова Хачанова официальный сайт турнира.

Сегодня, 19 ноября, сборная России встретится с командой Испании.