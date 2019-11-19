Корне ответила Пике: дорогой Жерар, это не настоящий Кубок Дэвиса

Защитник «Барселоны» Жерар Пике, являющийся одним из инвесторов и инициаторов изменения формата Кубка Дэвиса, поспорил в «Твиттере» с бывшим теннисистом, а ныне журналистом Филипом Девулфу. Вскоре в спор включилась французская теннисистка Ализе Корне.

Девулфу выложил фотографию трибун на Кубке Дэвиса, написав, что пока на трибунах находится лишь 15 человек. В ответ Пике опубликовал другое фото, спросив журналиста, уверен ли тот в приведённых цифрах.

После этого в обсуждение включилась 59-я ракетка мира Ализе Корне, ставшая победителем Кубка Федерации в 2019 году.

«Дорогой Жерар, как я понимаю, ты никогда не бывал на настоящем Кубке Дэвиса. Это не он», — написала Корне.

Дебютный Кубок Дэвиса в новом формате стартовал накануне в Мадриде (Испания). Сборная России в первом матче победила Хорватию с итоговым счётом 3-0.