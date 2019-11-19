Маррей: некоторые не желают успеха обновлённому Кубку Дэвиса

Бывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей поделился мнением об обновлённом Кубке Дэвиса. Турнир стартовал накануне, 18 ноября, в Мадриде. Впервые он проводится с использованием нового формата. Одним из инициаторов изменений и инвесторов стал защитник «Барселоны» Жерар Пике. Предполагается, что инвестиционная компания вложит в турнир за 25 лет $ 3 млрд.
«Я уважаю, что Пике хочет сделать что-то новое и иное в теннисе. Теннис — не тот вид спорта, в котором легко делать изменения. А на Кубке Дэвиса будут большие изменения. Надеюсь, что всё пройдёт хорошо, это будет здорово для нашего вида спорта.
Думаю, некоторые не желают успеха новому турниру. Но у меня иное мнение. Игрокам и болельщикам стоит попытаться привыкнуть к новому формату, дать шанс турниру. Думаю, после окончания можно будет делать выводы», — цитирует Маррея Tennis World USA.
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