Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Маррей: некоторые не желают успеха обновлённому Кубку Дэвиса

Маррей: некоторые не желают успеха обновлённому Кубку Дэвиса
Теннис / Кубок Дэвиса 0

Бывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей поделился мнением об обновлённом Кубке Дэвиса. Турнир стартовал накануне, 18 ноября, в Мадриде. Впервые он проводится с использованием нового формата. Одним из инициаторов изменений и инвесторов стал защитник «Барселоны» Жерар Пике. Предполагается, что инвестиционная компания вложит в турнир за 25 лет $ 3 млрд.

«Я уважаю, что Пике хочет сделать что-то новое и иное в теннисе. Теннис — не тот вид спорта, в котором легко делать изменения. А на Кубке Дэвиса будут большие изменения. Надеюсь, что всё пройдёт хорошо, это будет здорово для нашего вида спорта.

Думаю, некоторые не желают успеха новому турниру. Но у меня иное мнение. Игрокам и болельщикам стоит попытаться привыкнуть к новому формату, дать шанс турниру. Думаю, после окончания можно будет делать выводы», — цитирует Маррея Tennis World USA.

Хачанов: Кубок Дэвиса в новом формате ощущается чуть по-другому
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019