Зверев: хоть мы обычно и проигрываем Федереру, но не хотим, чтобы он уходил
Немецкий теннисист Александр Зверев, комментируя предстоящий выставочный матч со швейцарцем Роджером Федерером, который состоится в Буэнос-Айресе (Аргентина), поделился мнением о титулованном 38-летнем сопернике. Зверев признался, что ему хотелось бы, чтобы Роджер ещё долго продолжал карьеру.
«Могу говорить от лица игроков. Мы в большинстве случаев проигрываем Федереру, но всё равно надеемся, что он не завершит карьеру. Нам хочется, чтобы он продолжал выступать как можно дольше», — цитирует Зверева EFE.
Ранее сам Федерер заявил, что не думает о завершении карьеры. В то же время швейцарец признал, что может принять решение мгновенно. Очередной сезон Роджер завершил в качестве третьей ракетки мира.
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