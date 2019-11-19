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Беккер: Федереру теперь требуется больше времени на восстановление, это проблема

Беккер: Федереру теперь требуется больше времени на восстановление, это проблема
Теннис / ATP 0

Бывшая первая ракетка мира шестикратный победитель турниров «Большого шлема» Борис Беккер считает, что швейцарец Роджер Федерер начинает испытывать проблемы, связанные с возрастом. Швейцарский теннисист завершил сезон в качестве четвёртой ракетки мира.

«Проблема возраста заключается в восстановлении. Можно провести великолепный матч, как это делал Федерер, у него было много отличных матчей, но теперь на восстановление требуется больше времени. Оно уходит и на обретение мотивации.

Нелегко найти искру и энергию, чтобы сделать очередной шаг. В этом и заключается проблема», — цитирует Беккера BBC.

Федерер завершил сезон участием в Итоговом чемпионате ATP. Там он дошёл до полуфинала, но уступил будущему победителю Стефаносу Циципасу.

Беккер не стал называть Федерера лучшим игроком в истории тенниса
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