Зверев рассказал, почему бойкотирует обновлённый Кубок Дэвиса

Немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, почему отказался от участия в обновлённом Кубке Дэвиса. Сборная Германии сыграет в группе C с командами Аргентины и Чили.
«Я много раз уже говорил это. Не думаю, что нынешний формат — это Кубок Дэвиса. Кубок Дэвиса — историческое соревнование в теннисе, ему больше 100 лет. Кубок Дэвиса — это домашние и выездные матчи, атмосфера трёхдневных встреч и тяжёлых пятисетовых игр. Вот что для меня Кубок Дэвиса, а не играть одну неделю в одном зале и за неделю всё решить. Это не Кубок Дэвиса.
В Кубке Дэвиса можно отправиться в Южную Америку, Австралию, как делал я в привычном формате. Надеюсь, люди поймут, что Кубок Дэвиса — это больше чем деньги и всё то, что нам сейчас предлагают. Это история, это история тенниса», — сказал Зверев на пресс-конференции в Лондоне.
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