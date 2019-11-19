Бывшая девятая ракетка мира — о Федерере: гении не умирают
Победитель 13 турниров ATP, бывшая девятая ракетка мира испанец Николас Альмагро рассказал, как относится к слухам о скором завершении карьеры 38-летним швейцарцем Роджером Федерером.
«Этого никогда не случится. Люди говорят об уходе Федерера уже 10 лет. Гении не умирают. Думаю, Роджер будет играть вечно. Он доминировал в матче с Новаком. Это означает, что его организм ещё выдерживает», — приводит слова Альмагро Tennis World USA.
20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Федерер в 2019 году выиграл турниры в Дубае, Майами, Галле и Базеле. На прошедшем в Лондоне Итоговом чемпионате ATP Роджер дошёл до полуфинала, где проиграл представителю Греции Стефаносу Циципасу со счётом 3:6, 4:6. Грек в итоге стал победителем этих соревнований.
Экс четвёртая ракетка мира не верит, что Федереру удастся выиграть ещё один ТБШ
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