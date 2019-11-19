Федерер: не удивлюсь, если в следующем году появятся новые чемпионы ТБШ
Бывшая первая ракетка мира, швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился мнением о будущем тенниса. 38-летний спортсмен признал, что готов к окончанию эры доминирования представителей старого поколения, в которое входит он, испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович.
«Мы понимаем, что с каждым годом будет всё сложнее удерживать титулы на турнирах «Большого шлема». Я не удивлюсь, если в следующем году появятся новые чемпионы. Но надеюсь, что и прежние чемпионы будут побеждать.
Я так близко подобрался к титулу на «Уимблдоне» в 2019 году. Надеюсь, у меня ещё будут такие возможности в следующий раз. Но, конечно, настанет время, когда молодёжь заберёт титулы. Они уже очень сильны», — цитирует Федерера Tennis World USA.
Федерер: мы не становимся моложе, у молодых теннисистов теперь всё больше шансов
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