Надаль после победы над Россией назвал проблему Кубка Дэвиса

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился впечатлениями от старта в обновлённом Кубке Дэвиса. Сборная Испании в Мадриде обыграла команду России со счётом 2-1. В первом одиночном матче Андрей Рублёв одолел Роберто Баутиста-Агута — 3:6, 6:3, 7:6 (7:0), а во втором Карен Хачанов уступил Надалю — 3:6, 6:7 (7:9). В решающей парной встрече Хачанов и Рублёв проиграли Марселю Гранольерсу и Фелисьяно Лопесу — 4:6, 6:7 (5:7).



«Атмосфера была потрясающей. Но говорить об успехе турнира в целом пока рано. Дайте мне время до конца соревнований, тогда у меня будет чёткая точка зрения.



Единственный негативный момент, по моему мнению, состоит в том, что заключительный матч в нашем противостоянии начался в 0:45 ночи. Это большая проблема для игроков и для зрителей, которые пришли на стадион. Впереди рабочий день. Это делает ситуацию сложнее", — приводит слова Надаля AFP.