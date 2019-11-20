В. Уильямс станцевала в перерыве матча НБА
Американская теннисистка Винус Уильямс приняла участие в шоу в перерыве матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Оклахома-Сити Тандер».
Теннисистка вместе с группой поддержки исполнила танец в соответствующем наряде. Также участие в шоу приняли и другие знаменитости — популярный ведущий Джеймс Корден и звезда лиги НФЛ (американский футбол) Роб Гронковски. Все они пытались повторить движения девушек из группы поддержки. Танцы знаменитостей были встречены бурными аплодисментами.
39-летняя Винус завершила очередной сезон на 53-й строчке рейтинга WTA. В общей сложности за свою карьеру она выиграла 49 турниров. В 2019 году американка выиграла 19 матчей и проиграла 15 встреч.
Президент USTA: Серена и Винус Уильямс – бабушки американского тенниса
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