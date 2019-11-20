Источник: Тим и Младенович расстались

Австрийский теннисист Доминик Тим, по слухам, расстался с француженкой Кристиной Младенович, сообщает Kronen Zeitung. Они встречались с 2017 года.

«Появились слухи, что Доминик расстался с Кики Младенович перед Итоговым чемпионатом. Он скрыл это от СМИ из уважения к новоиспечённой победительнице Кубка Федерации. Это делает его ещё более привлекательным человеком», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Кристина не прибыла в Лондон, чтобы поддержать Доминика на Итоговом чемпионате ATP, где он дошёл до финала.

В 2019 году Тим выиграл турниры в Индиан-Уэллсе, Барселоне, Кицбюэле, Пекине и Вене. Младенович победила на Открытом чемпионате Франции в парном разряде и защитила титул на Итоговом чемпионате WTA в паре.