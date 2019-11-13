Отец Тима рассказал о романе сына с Младенович

Вольфганг Тим, отец австрийского теннисиста Доминика Тима, рассказал об отношениях сына с француженкой Кристиной Младенович.

«То, что девушка Доминика является теннисисткой, делает многие вещи проще. Она знает и уважает всё, что Доминик делает. У обычных людей нет такого опыта, они не знают, что требуется профессиональным игрокам со всеми их переездами.

Кристина и Доминик не могут проводить много времени вместе, даже когда выступают на одних турнирах. А сейчас у Кристины много забот в Париже после победы в Кубке Федерации. Они празднуют завоевание титула. Я очень рад за неё», — приводит слова Вольфганга Тима Tennis World USA.

Доминик на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне обыграл швейцарца Роджера Федерера и серба Новака Джоковича и завоевал путёвку в полуфинал.

Отец Тима: Доминик никогда не купит себе «Феррари»

Тим рассказал, за счёт чего ему удалось одолеть Джоковича на Итоговом чемпионате