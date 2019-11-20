Надаль прокомментировал победу в матче с Россией в Кубке Дэвиса

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился впечатлениями от победы в матче с командой России в Кубке Дэвиса. В первом поединке Андрей Рублёв одолел Роберто Баутиста-Агута — 3:6, 6:3, 7:6 (7:0), а во втором Карен Хачанов уступил Надалю — 3:6, 6:7 (7:9). В решающей парной встрече Хачанов и Рублёв проиграли Марселю Гранольерсу и Фелисьяно Лопесу — 4:6, 6:7 (5:7).
«Это был хороший старт турнира со сложным соперником. Хачанов уже сыграл в понедельник. Для меня это большая победа, потому что я обязан был выиграть этот матч. Если бы мы уступали 0:2, то ситуация стала бы крайне сложной. Если бы мы ещё и в паре проиграли, то практически вылетели бы из турнира. В случае победы над Хорватией мы сможем выйти в плей-офф.
Я думал, что сыграю и в паре, но Серхи Бругера сказал, что не поставит меня на игру. Я это понял», — приводит слова Надаля Tennis World USA.
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