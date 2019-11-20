Маррей — о победе над 179-й ракеткой мира: я не заслуживал победить

Британский теннисист Энди Маррей прокомментировал свою волевую победу в матче Кубка Дэвиса. В трёх партиях он обыграл представителя Нидерландов Таллона Грикспора — 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:5).



«Наконец мог вздохнуть с облегчением. Не думаю, что сегодня я заслужил победить. Да, я упорно боролся, но соперник очень часто диктовал ход розыгрышей. Таллон здорово подавал, поэтому я не мог навязать свою игру.



Впрочем, я продолжал бороться и смог отыграться на тай-брейке со счёта 1:4. Этого оказалось достаточно для победы.



Я практически ничего не знал о сегодняшнем сопернике. У Грикспура была травма, и мы готовились к игре с другим теннисистом — лишь за несколько часов до матча всё изменилось», — цитирует Маррея BBC.

Джокович принёс Сербии победу в матче КД, Маррей вывел вперёд британцев