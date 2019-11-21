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Россия сыграет с Сербией в Кубке Дэвиса днём 22 ноября

Россия сыграет с Сербией в Кубке Дэвиса днём 22 ноября
Теннис / Кубок Дэвиса 0

Стало известно время начала четвертьфинальной встречи Кубка Дэвиса между сборными России и Сербии. Матч поставлен в расписания турнира первым запуском на 22 ноября. Как сообщается на официальном сайте соревнований, начиная с завтрашнего дня матчи первого запуска будут стартовать в 12:30 мск.

Один из четвертьфинальных матчей будет сыгран сегодня, 21 ноября. На кортах Мадрида сыграют сборные Австралии и Канады.

Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:

Сербия — Россия
Австралия — Канада
Великобритания — Германия
Аргентина — Испания

Победитель пары Сербия — Россия сыграет с сильнейшим из пары Австралия — Канада. Напомним, сборную России на соревнованиях представляют Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Евгений Донской.

Кубок Дэвиса впервые проходит по обновлённому регламенту, который напоминает формат футбольного чемпионата мира.

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