Россия сыграет с Сербией в Кубке Дэвиса днём 22 ноября

Стало известно время начала четвертьфинальной встречи Кубка Дэвиса между сборными России и Сербии. Матч поставлен в расписания турнира первым запуском на 22 ноября. Как сообщается на официальном сайте соревнований, начиная с завтрашнего дня матчи первого запуска будут стартовать в 12:30 мск.



Один из четвертьфинальных матчей будет сыгран сегодня, 21 ноября. На кортах Мадрида сыграют сборные Австралии и Канады.



Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:



Сербия — Россия

Австралия — Канада

Великобритания — Германия

Аргентина — Испания



Победитель пары Сербия — Россия сыграет с сильнейшим из пары Австралия — Канада. Напомним, сборную России на соревнованиях представляют Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Евгений Донской.



Кубок Дэвиса впервые проходит по обновлённому регламенту, который напоминает формат футбольного чемпионата мира.

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