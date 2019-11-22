Надаль: Кубок Дэвиса и ATP Cup нужно объединить

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль выразил мнение, что организаторы должны предпринять усилия и постараться объединить Кубок Дэвиса с ATP Cup.

«Лично я не хотел бы видеть эти турниры в календаре с промежутком в месяц. Но это касается меня. Я не могу говорить за других игроков, говорить за ATP. На мой взгляд следует объединить усилия. Я считаю, что нет иного пути, кроме как создать единый масштабный турнир.

ATP Cup, ITF, Kosmos, Кубок Дэвиса, чемпионат мира – не принципиально, как это состязание будет называться. Думаю, что Кубок Дэвиса – более подходящее из них, так как это часть истории нашего спорта. Будет здорово, если мы сможем собрать всё лучшее воедино», — приводит слова Надаля Tennis World USA.

Проведение ATP Cup запланировано на начало января.