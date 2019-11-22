Федерер расплакался после видеообращения Марадоны

Швейцарский теннисист Роджер Федерер эмоционально отреагировал на слова известного аргентинского футболиста Диего Марадоны.

Марадона назвал Федерера лучшим игроком всех времён. Также он предложил 38-летнему спортсмену обращаться за помощью, если возникнут проблемы в Аргентине.

Федерер и немец Александр Зверев в настоящий момент проводят выставочные матчи в Южной Америке. Поединок в Чили завершился победой швейцарца — 6:3, 4:6, 6:4. Следующий матч Зверев и Федерер сыграли в Буэнос-Айресе (Аргентина). В нём уже сильнее был немец — 7:6 (7:2), 7:6 (7:2).



Также на время турне запланированы поездки в Боготу (Колумбия), Мехико (Мексика) и Кито (Эквадор).

Запись доступна на странице TyC Sports в «Твиттере».