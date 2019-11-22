Федерер: я знаю, что могу выиграть Australian Open-2020

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер поделился ожиданиями от следующего сезона.
«Конечно, моя первая цель — Australian Open, в этом нет сомнений. Я буду упорно тренироваться в межсезонье, как и другие. Я знаю, что могу выиграть Australian Open. Это важно. В 2017 и 2018 годах я невероятно сыграл там и завоевал титулы. Это было не так давно, поэтому я верю, что могу сделать это вновь. Это первый турнир года, и он будет моим приоритетом. Уимблдон также всегда является приоритетным для меня.
Кроме того для меня важна Олимпиада. Я сыграю в Токио, это будет увлекательно. Конечно, важными будут US Open и Итоговый чемпионат, если я на него попаду. На данном этапе карьеры для меня важны все турниры", — цитирует Федерера Tennis World USA.
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