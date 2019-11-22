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Директор ITF: ближайшие три года Кубок Дэвиса будет убыточным

Директор ITF: ближайшие три года Кубок Дэвиса будет убыточным
Теннис / Кубок Дэвиса 0

Исполнительный директор ITF Келли Фейвезер поделился планами на ближайшие розыгрыши Кубка Дэвиса.

«Если равняться на наш бизнес-план, то прибыль обновлённый Кубок Дэвиса принесёт лишь на четвёртый год. Существует очень большая перспектива для роста, если говорить о медиаправах.

Конечно, календарь является наибольшей проблемой. Но не только для нас — все в теннисе сталкиваются с такими вещами. Особенно когда с каждым годом в него добавляют новые турниры», — цитирует Фейвезера BBC.

На этой неделе впервые проводится Кубок Дэвиса в обновлённом формате. После покупки турнира компанией футболиста «Барселоны» Жерара Пике было принято решение проводить турнир в течение одной недели. Ранее различные этапы соревнований проходили на протяжении всего года — в ноябре игрался лишь финал Кубка Дэвиса.

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