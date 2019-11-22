Медведев — Хачанову и Рублёву: вот это матч, вы лучшие!

Первая ракетка России Даниил Медведев поздравил представителей сборной России с выходом в полуфинал Кубка Дэвиса. В 1/4 финала российским теннисистам противостояли представители сборной Сербии.



Судьба путёвки в следующий раунд решилась в парном матче, где Карен Хачанов и Андрей Рублёв, отыгравшись с трёх матчболов, обыграли Новака Джоковича и Виктора Троицки — 6:4, 4:6, 7:6 (10:8).



«Вот это матч. Вы лучшие!» — написал Медведев в сториз своего «инстаграма». Сам Даниил отказался от участия в командных соревнованиях из-за усталости.

Напомним, за право сыграть в финале Кубка Дэвиса российские теннисисты поспорят с представителями Канады.



В этом году турнир впервые проходит в обновлённом формате. Его розыгрыш завершится 24 ноября.

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