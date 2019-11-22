Чесноков: Хачанов и Рублёв — феноменальная пара, но Медведев бы помог

Бывший российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал выход сборной России в полуфинал Кубка Дэвиса. В четвертьфинальной встрече Карен Хачанов и Андрей Рублёв обыграли представителей Сербии — 2-1.



«Рублёв просто «прибил» Караиновича. Тот вообще не успевал. Рублёв раскладывал мяч, всё играл по восходящей. Джокович в свою очередь очень солидно обыграл Хачанова. Можно сказать, с запасом.

Наша пара спортсменов – феноменальная. В моменте, при счёте 6:5, 0:30 на подаче Рублёва, сербы не использовали свой шанс. Троцки сыграл слабо. Джокович меня удивил – изумительная игра. Единственный неприятный момент – он проиграл свою подачу при счёте 3:1, когда они повели. Наши ребята здорово отыграли матчболы. Момент, когда Рублёв пошёл на перехват, когда был короткий косой, – феноменальный.

Играют у нас в основном два человека. Сегодня сыграли каждый по одиночке, потом пара. И завтра им предстоит снова сыграть. Уровень запасного Донского на сегодняшний день по сравнению с Хачановым или Рублёвым, не хочу его обидеть, но он не может заменить никого из этой пары, притом что он единственный запасной. Не вижу смысла никого менять из них. Выход Донского возможен, если будет травма кого-то из ребят. Был бы Даниил Медведев, то он смог бы помочь команде.

Канада — серьёзный противник по полуфиналу, но они нам по зубам. Шаповалов опасен тем, что может настроиться на один матч. Вполне возможно, что всё решится в паре. Если сравнить Шаповалова и Поспишила с нашей парой, то и у них бы в матче с Сербией всё решалось в парном матче», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Ярославцевым.



Напомним, за право сыграть в финале командных соревнований российские теннисисты поспорят с представителями Канады.