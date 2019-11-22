Тарпищев: Рублёв и Хачанов — великие люди

Президент Федерации тенниса России (ФТР) и капитан сборной страны в Кубке Дэвиса Шамиль Тарпищев прокомментировал выход своих подопечных в полуфинал командных соревнований. В четвертьфинальной встрече Карен Хачанов и Андрей Рублёв обыграли представителей Сербии со счётом 2-1.
«Тяжело говорить, но ребята — великие люди. Молодая команда, за ними будущее, это было феноменально. В ответственный момент не было смысла им что-то подсказывать, нужно было разозлить. Спортивная злость дает ту спортивную добавку.
Джокович опасен был в паре, наша задача была в том, чтобы выискивать нужный момент и атаковать Троицки. Андрею в первом матче нужно было рисковать, что он с блеском сделал. Новак играл очень здорово, и Карену было сложновато. Канадцев мы знаем. Нам главное восстановиться и играть от себя», — заявил Тарпищев в эфире «Матч ТВ».
Напомним, за право сыграть в финале командных соревнований российские теннисисты поспорят с представителями Канады.
В этом году Кубок Дэвиса впервые проходит в обновлённом формате. Розыгрыш соревнований завершится 24 ноября.
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