Надаль разгромил Шварцмана и сравнял счёт в матче Испании и Аргентины в КД

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль принёс первое очко сборной Испании в четвертьфинальной встрече Кубка Дэвиса с командой Аргентины. В двух партиях он уверенно обыграл Диего Шварцмана — 6:1, 6:2.



Продолжительность матча составила 1 час 1 минуту. В активе Надаля 6 эйсов и 4 брейка. Шварцман отметился 1 двойной ошибкой и не имел шансов взять подачу соперника.



В первом одиночном матче аргентинец Гидо Пелья обыграл Пабло Карреньо-Бусту — 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:1. Таким образом, победитель противостояния определится в парной встрече. Предварительно в третьем матче со стороны Испании сыграют Марсель Гранольерс и Фелисьяно Лопес. Аргентину представят Максимо Гонсалес и Леонардо Майер.



Ранее в 1/2 финала пробились сборные Канады и России. Розыгрыш Кубка Дэвиса завершится 24 ноября.