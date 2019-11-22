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Надаль разгромил Шварцмана и сравнял счёт в матче Испании и Аргентины в КД

Надаль разгромил Шварцмана и сравнял счёт в матче Испании и Аргентины в КД
Теннис / Кубок Дэвиса 0

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль принёс первое очко сборной Испании в четвертьфинальной встрече Кубка Дэвиса с командой Аргентины. В двух партиях он уверенно обыграл Диего Шварцмана — 6:1, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 1 минуту. В активе Надаля 6 эйсов и 4 брейка. Шварцман отметился 1 двойной ошибкой и не имел шансов взять подачу соперника.

В первом одиночном матче аргентинец Гидо Пелья обыграл Пабло Карреньо-Бусту — 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:1. Таким образом, победитель противостояния определится в парной встрече. Предварительно в третьем матче со стороны Испании сыграют Марсель Гранольерс и Фелисьяно Лопес. Аргентину представят Максимо Гонсалес и Леонардо Майер.

Ранее в 1/2 финала пробились сборные Канады и России. Розыгрыш Кубка Дэвиса завершится 24 ноября.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
22 ноября 2019, пятница. 22:35 МСК
Диего Шварцман
Аргентина
Диего Шварцман
Д. Шварцман
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2  
6 		6  
         
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
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