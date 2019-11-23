Хачанов/Рублёв и Шаповалов/Поспишил разыграют путёвку в финал Кубка Дэвиса

Первая путёвка в финал Кубка Дэвиса будет разыграна в парном матче сборных России и Канады. Капитаны команд решили не вносить изменения в состав пар. Так, россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв сыграют с канадцами Денисом Шаповаловым и Вашеком Поспишилом.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию этого матча. Встреча начинается не раньше 17:10 мск.

Ранее Рублёв обыграл Поспишила, а Хачанов уступил Шаповалову. Российская сборная в четвертьфинальном матче обыграла команду Сербии, а Канада — сборную Австралии.

Вторую путёвку в финал Кубка Дэвиса разыграют сборные Испании и Великобритании в вечернем временном слоте по местному времени.

В нынешнем сезоне Кубок Дэвиса впервые проводится по обновлённой схеме.