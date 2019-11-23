Канада впервые в своей истории вышла в финал Кубка Дэвиса
Сборная Канады впервые в своей истории сыграет в финале Кубка Дэвиса. Турнир проводится с 1900 года. Несмотря на длинную историю Кубка Дэвиса, сборная Канады впервые пробилась в финал.
До этого лучшим результатом сборной Канады был выход в полуфинал. Так, канадцы играли в полуфиналах в 1913 и 2013 годах.
В полуфинале сборная Канады победила сборную России со счетом 2-1. Судьба путёвки в финал решилась в парном матче.
Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв уступили канадцам Денису Шаповалову и Вашеку Поспишилу со счётом 3:6, 6:3, 6:7.
Вторым финалистом Кубка Дэвиса станет победитель матча Испания — Великобритания. В 2019 году турнир впервые проводится по новой схеме, которая напоминает формат чемпионата мира по футболу.
Сборная России уступила Канаде в полуфинале Кубка Дэвиса
- 23 ноября 2019
-
19:50
-
19:22
-
18:43
-
18:34
-
18:15
-
17:51
-
17:38
-
17:16
-
16:36
-
15:14
-
14:44
-
14:20
-
11:49
-
11:29
-
11:02
-
10:16
-
09:34
-
09:18
-
05:00
-
03:14
-
00:58
-
00:30
-
00:05
- 22 ноября 2019
-
23:57
-
22:42
-
22:39
-
21:35
-
21:25
-
21:18
-
20:40
-
20:26
-
20:25
-
19:34
-
19:04
-
18:56
Партнерский контент