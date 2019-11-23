Канада впервые в своей истории вышла в финал Кубка Дэвиса

Сборная Канады впервые в своей истории сыграет в финале Кубка Дэвиса. Турнир проводится с 1900 года. Несмотря на длинную историю Кубка Дэвиса, сборная Канады впервые пробилась в финал.

До этого лучшим результатом сборной Канады был выход в полуфинал. Так, канадцы играли в полуфиналах в 1913 и 2013 годах.

В полуфинале сборная Канады победила сборную России со счетом 2-1. Судьба путёвки в финал решилась в парном матче.

Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв уступили канадцам Денису Шаповалову и Вашеку Поспишилу со счётом 3:6, 6:3, 6:7.

Вторым финалистом Кубка Дэвиса станет победитель матча Испания — Великобритания. В 2019 году турнир впервые проводится по новой схеме, которая напоминает формат чемпионата мира по футболу.