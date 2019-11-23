Южный: Канада играла на день раньше. Может, этой свежести нам и не хватило
Бывший российский теннисист Михаил Южный прокомментировал поражение российской сборной в полуфинале Кубка Дэвиса от сборной Канады. Россияне уступили со счётом 1-2. Всё решилось в парном матче, который россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв проиграли канадцам Денису Шаповалову и Вашеку Поспишилу на тай-брейке (4:6, 6:4, 6:7).
«Очень большая нагрузка выпадает на теннисистов, которые играют каждый день. Интереснее было бы, если бы у команд был день пауз, особенно перед решающими матчами. Канада играла на день раньше. Может, этой свежести нам и не хватило в концовке. Это не тот Кубок Дэвиса, когда игрались сначала три, а потом два дня, когда играли по пять матчей. Сейчас это обычный, хороший командный турнир», — цитирует Южного РИА «Новости».
Янчук: Канада заслуженно вышла в финал Кубка Дэвиса
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