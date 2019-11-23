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Надаль разгромил Эванса и сравнял счёт в полуфинале Кубка Дэвиса

Надаль разгромил Эванса и сравнял счёт в полуфинале Кубка Дэвиса
Теннис / Кубок Дэвиса 0

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль уверенно переиграл британца Даниэля Эванса в матче полуфинала Кубка Дэвиса. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:0.

Продолжительность матча составила 1 час 20 минут. Надаль выполнил 9 эйсов, избежал двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. Его соперник 4 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и не сделал ни одного брейка.

Сборная Испании сравняла счёт в полуфинале Кубка Дэвиса. Ранее британцев вперёд вывел Кайл Эдмунд, который в двух сетах переиграл Фелисьяно Лопеса (6:3, 7:6).

В финале победитель этого противостояния сыграет со сборной Канады, которая ранее обыграла сборную России со счётом 2-1. Теперь судьба второй путёвки в финал будет решаться в парном матче Испании и Великобритании.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/2 финала
23 ноября 2019, суббота. 21:50 МСК
Даниэль Эванс
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		0  
6 		6  
         
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
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