Надаль разгромил Эванса и сравнял счёт в полуфинале Кубка Дэвиса

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль уверенно переиграл британца Даниэля Эванса в матче полуфинала Кубка Дэвиса. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:0.

Продолжительность матча составила 1 час 20 минут. Надаль выполнил 9 эйсов, избежал двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. Его соперник 4 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и не сделал ни одного брейка.

Сборная Испании сравняла счёт в полуфинале Кубка Дэвиса. Ранее британцев вперёд вывел Кайл Эдмунд, который в двух сетах переиграл Фелисьяно Лопеса (6:3, 7:6).

В финале победитель этого противостояния сыграет со сборной Канады, которая ранее обыграла сборную России со счётом 2-1. Теперь судьба второй путёвки в финал будет решаться в парном матче Испании и Великобритании.