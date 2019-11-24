Капитан сборной Канады: я едва не отключился на матчболе с Россией

Капитан сборной Канады на Кубке Дэвиса Франк Данчевич прокомментировал выход своей команды в финал турнира. В полуфинале канадцы обыграли россиян, судьба путёвки в финал решалась в парном матче, который Влашек Поспишил и Денис Шаповалов выиграли на тай-брейке.

«Когда я сидел во время матчбола, моё сердце колотилось. Я начал отключаться, если честно. Я пытался спокойнее дышать, говорил себе, что надо успокоиться, сохранять хладнокровие.

Безусловно, этот матч получился очень эмоциональным, такими американскими горками. Тяжело было сидеть. Но теперь мы можем насладиться этим великолепным чувством, ребята выложились на 110%», — приводит слова Данчевича Reuters.

В финале сборная Канады сыграет с победителем пары Испания — Великобритания.