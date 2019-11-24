Федерер: радует, что мой турнир видят конкурентом Кубка Дэвиса

Третья ракетка мира и организатор Кубка Лэйвера швейцарец Роджер Федерер прокомментировал мнение о том, что созданный им турнир является конкурентом Кубка Дэвиса.

«Кубок Дэвиса многое дал мне, и я тоже дал многое ему. Никогда не скажу ничего плохого про этот турнир. Надеюсь, что он останется успешным. Ему сейчас это очень нужно. Нашему Кубку Лэйвера лишь три года, Кубку Дэвиса – 120 лет, и если они рассматривают нас как конкурентов, то это радует», — приводит слова Федерера Essentiallysports.com.

Ранее по этому поводу высказался один из организаторов обновлённого Кубка Дэвиса футболист Жерар Пике.

«У них есть Кубок Лэйвера, и явно между двумя турнирами наметилась конкуренция», — заявил Пике.

В этом году Кубок Дэвиса впервые проходит в обновлённом формате. Сегодня, 24 ноября, в финале Кубка Дэвиса канадские теннисисты сыграют с Испанией.