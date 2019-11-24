Надаль признал, что усталость негативно повлияет на шансы Испании в финале КД

Первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от финала Кубка Дэвиса. В финале сборная Испании сыграет со сборной Канады.

«Я не буду говорить, что мы не победим. Но наши шансы на победу будут намного ниже.

Эта неделя очень эмоциональна для нас. Мы прошли через многое. Я вернулся в свой номер только в 4:24 утра.

Мы понимали, что матч с Великобританией будет тяжёлым. Нужно было найти способ победить, шансов было не много. Нам нужно отдохнуть. Да, сейчас мы на адреналине, очень счастливы, но нужно успокоиться и не поддаваться эйфории, иначе мы не будем готовы на сто процентов», — приводит слова Надаля Daily Mail.

Сборная Испании в полуфинале победила Великобританию, а Канада обыграла сборную России.