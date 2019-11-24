Циципас примет участие в выставочном турнире в Абу-Даби, где сыграет Медведев

Греческий теннисист Стефанос Циципас, ставший победителем Итогового чемпионата ATP, примет участие в выставочном турнире в Абу-Даби (ОАЭ).

«Я впервые буду играть в Абу-Даби, хочу произвести хорошее впечатление на турнире. Я слышал много хорошего о турнире и об Абу-Даби. С такой погодой и великолепными условиями я считаю Абу-Даби одним из идеальных мест для старта нового сезона. К тому же в этом году там соберётся отличный состав участников», — цитирует Циципаса The National.

В 2019 году турнир в Абу-Даби будет проходить с 19 по 21 декабря. Участие в нём примут Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Даниил Медведев.

Циципас на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне нанёс поражение Медведеву, победив россиянина впервые в карьере.