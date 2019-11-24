Пике выступил за объединение Кубка Дэвиса с турниром ATP

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике, являющийся одним из инициаторов и инвесторов реформы Кубка Дэвиса, рассказал о планах на будущее. Футболист считает, что Кубок Дэвиса можно было бы объединить с командным турниром ATP.
«В прошлом году мы пытались сесть и всё обсудить с ATP. Но ситуация с предыдущим президентом не была идеальной, мы не могли достичь соглашения.
Теперь будут некоторые изменения. Мы рассчитываем, что всё обсудим. Думаю, что в будущем ITF и инвесторы из Kosmos смогут обо всём договориться с ATP, чтобы создать уникальный супертурнир, который будет идти две – три недели. Он бы проходил в оптимальное время.
Думаю, Новак Джокович и Рафа Надаль выступают за аналогичные реформы. Они хотят, чтобы был один турнир, чтобы он проходил в сентябре. Мы тоже говорили, что хотим проводить такой турнир. Нет никакого смысла, чтобы было два похожих соревнования», — цитирует Пике Reuters.
- 24 ноября 2019
-
20:28
-
20:11
-
19:27
-
18:39
-
18:33
-
18:07
-
17:56
-
17:45
-
16:44
-
15:41
-
15:15
-
14:00
-
13:15
-
13:08
-
12:38
-
12:32
-
11:53
-
11:25
-
10:35
-
10:24
-
09:55
-
09:53
-
09:27
-
00:37
-
00:27
- 23 ноября 2019
-
23:47
-
23:37
-
22:57
-
22:43
-
22:18
-
22:11
-
22:04
-
21:29
-
21:27
-
21:05