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Пике выступил за объединение Кубка Дэвиса с турниром ATP

Пике выступил за объединение Кубка Дэвиса с турниром ATP
Теннис / Кубок Дэвиса 0

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике, являющийся одним из инициаторов и инвесторов реформы Кубка Дэвиса, рассказал о планах на будущее. Футболист считает, что Кубок Дэвиса можно было бы объединить с командным турниром ATP.

«В прошлом году мы пытались сесть и всё обсудить с ATP. Но ситуация с предыдущим президентом не была идеальной, мы не могли достичь соглашения.

Теперь будут некоторые изменения. Мы рассчитываем, что всё обсудим. Думаю, что в будущем ITF и инвесторы из Kosmos смогут обо всём договориться с ATP, чтобы создать уникальный супертурнир, который будет идти две – три недели. Он бы проходил в оптимальное время.

Думаю, Новак Джокович и Рафа Надаль выступают за аналогичные реформы. Они хотят, чтобы был один турнир, чтобы он проходил в сентябре. Мы тоже говорили, что хотим проводить такой турнир. Нет никакого смысла, чтобы было два похожих соревнования», — цитирует Пике Reuters.

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